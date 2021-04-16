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Украина уже должна была получить 3,9 млн доз COVID-вакцины. Минздрав объясняет, почему их нет

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 11:29
Украина уже должна была получить 3,9 млн доз COVID-вакцины. Минздрав объясняет, почему их нет Фото: глава Минздрава Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что на сегодня Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин от коронавируса по контрактам. Однако этого не произошло.

Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

По его словам, данные дозы должны были получить уже в этом полугодии по проплаченным контрактам без учета инициативы СOVAX.

"Но контракты и поставки срываются по всему миру. Правительства прямо запрещают своим производителям отправлять вакцины на экспорт", - подчеркнул Степанов.

Он отметил, что в марте Италия заблокировала экспорт партии вакцины AstraZeneca в Австралию. А правительство Индии приостановило отправку Украине 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca.

Напомним, в Украину сегодня прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" и доставил первые 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

Как писало РБК-Украина, Украина дополнительно заключила контракт на 10 млн доз вакцины Pfizer. Ожидается, что все законтрактованные дозы вакцины Украина получит до конца 2021 года.

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