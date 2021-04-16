В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer

В Украину сегодня прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" и доставил первые 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech .

Это не все дозы вакцины Pfizer, которые должна получить Украина по механизму COVAX. До конца мая в страну должны привезти около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.

В общем COVAX должен предоставить Украине 8 млн доз препаратов от разных производителей, которых хватит для вакцинации 4 млн украинцев.

Кто получит прививку вакциной Pfizer

Как заявляли в Министерстве здравоохранения Украины, полученные по механизму COVAX дозы вакцины от коронавируса пойдут на прививку жильцов и работников домов для престарелых, подпадают под первый этап вакцинации.

Также препаратом Pfizer планируют вакцинировать работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы, которые подпадают под третий этап вакцинации.

Что известно о вакцине Pfizer

Вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.

Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц в возрасте от 16 лет.