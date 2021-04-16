В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer
В Украину сегодня прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" и доставил первые 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Это не все дозы вакцины Pfizer, которые должна получить Украина по механизму COVAX. До конца мая в страну должны привезти около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.
В общем COVAX должен предоставить Украине 8 млн доз препаратов от разных производителей, которых хватит для вакцинации 4 млн украинцев.
Кто получит прививку вакциной Pfizer
Как заявляли в Министерстве здравоохранения Украины, полученные по механизму COVAX дозы вакцины от коронавируса пойдут на прививку жильцов и работников домов для престарелых, подпадают под первый этап вакцинации.
Также препаратом Pfizer планируют вакцинировать работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы, которые подпадают под третий этап вакцинации.
Что известно о вакцине Pfizer
Вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.
Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц в возрасте от 16 лет.
Напомним, Украина дополнительно заключила контракт на 10 млн доз вакцины Pfizer. Ожидается, что все законтрактованные дозы вакцины Украина получит до конца 2021 года.
Добавим, израильские ученые заявили, что "южноафриканский" штамм коронавируса оказался устойчивым к вакцине Pfizer. Этот штамм обнаружили как минимум в двух украинских областях.