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Украина в феврале может получить COVID-вакцину Pfizer, - Ляшко

Новина українською → Киев, Четверг 14 января 2021 14:33
Украина в феврале может получить COVID-вакцину Pfizer, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить вакцину от коронавируса, которая требует хранение от -20 до -80 градусов по Цельсию. Это может быть вакцина немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech.

Об этом в интервью LB.ua сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить, что государство способно принять мРНК-вакцину. Страна отправила подтверждение.

Ляшко отметил, что пока неизвестно, какой компании это будет вакцина: Pfizer/BioNTech или Moderna

"Но скорее Pfizer, поскольку COVAХ работает с вакцинами, у которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использование. А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, это Pfizer", - отметил Ляшко.

Что известно о вакцине Pfizer

9 ноября 2020 года BioNTech и Pfizer объявили об эффективности в 90% своей вакцины от коронавируса. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцина Pfizer после производства замораживается и должна храниться при температуре не выше -70 градусов.

Вакцина Pfizer от коронавируса первой в мире получила разрешение ВОЗ. Она получила разрешение на экстренное применение.

Вакцина разработана американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Она уже применяется в США и ряде других стран.

План вакцинации в Украине

В Украине утвердили план вакцинации населения от коронавируса, который имеет четыре этапа. Также есть список групп риска, тех, кого первыми вакцинируют:

  1. медицинские работники,
  2. военнослужащие,
  3. социальные работники
  4. заведения по уходу,
  5. люди преклонного возраста (60+),
  6. работники образования,
  7. государственная безопасность,
  8. пенитенциарные учреждения и учреждения исполнения наказаний,
  9. хронические больные, в независимости от возраста.

Напомним, источник РБК-Украина сообщил, что страна может передать закупки вакцин от COVID-19 международным посредникам. Их услуги стоят в среднем 5% от суммы контракта.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил Европейской комиссии письмо с просьбой помочь с поставками вакцины от COVID.

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