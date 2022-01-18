Украина готовится к вспышке "Омикрона", - Минздрав
Медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке. Это связано с распространением в мире нового штамма коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook.
"Тенденции по распространению "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. В то же время, медицинская система постоянно совершенствуется к очередной нагрузке", - говорится в сообщении.
Также медики напомнили о карантинных мерах - ношении масок, гигиене, вакцинации и социальном дистанцировании. По их словам, соблюдение этих правил может помочь в борьбе с распространением COVID.
Напомним, в Министерстве здравоохранения сообщили, какие симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон". Самые частые - насморк и головная боль.