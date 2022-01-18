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Україна готується до спалаху "Омікрону", - МОЗ

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Україна, Вівторок 18 січня 2022 15:29
Україна готується до спалаху "Омікрону", - МОЗ Фото: українська медсистема готується до навантаження через "Омікрон" (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Медична система України готується до чергового навантаження. Це пов'язано з поширенням у світі нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ у Facebook.

"Тенденції щодо поширення "Омікрону" у світі свідчать про те, що Україна теж не уникне нового спалаху коронавірусної хвороби. Водночас, медична система постійно вдосконалюється до чергового навантаження", - йдеться у повідомленні.

Також медики нагадали про карантинні заходи - носіння масок, гігієну, вакцинацію та соціальне дистанціювання. За їх словами, дотримання цих правил може допомогти у боротьбі з поширенням COVID.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, які симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон". Найчастіші - нежить і біль голови.

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