Украина хочет договориться с ЕС о совместимости ковид-паспортов для поездок
Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Договоренностей достигла вице-премьер правительства Украины Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровою.
Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
Как отметил Шмыгаль, цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровела от него, а также сдал тесты.
"Совместимость украинского и европейского сертификата даст возможность украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе", - добавил он.
Отметим, в Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов, которые должны упростить поездки между странами и, возможно, дать их владельцам больше возможностей в обычной жизни.
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует.