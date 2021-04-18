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Україна хоче домовитися з ЄС про сумісність ковід-паспортів для подорожей

Новость на русском → Україна, Неділя 18 квітня 2021 19:16
Україна хоче домовитися з ЄС про сумісність ковід-паспортів для подорожей Фото: Денис Шмигаль хоче визнання в Євпропі ураїнських ковід-паспортів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19. Домовленостей досягла віце-прем’єр уряду України Ольга Стефанішина під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Вєрою Юровою.

Про це написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Шмигаль, цифровий сертифікат ЄС буде підтверджувати, що людина вакцинувалася від коронавірусу, одужала від нього, а також здала тести.

"Сумісність українського і європейського сертифіката дасть можливість українцям безперешкодно подорожувати Європою", - додав він.

Відзначимо, в Європі активно готуються до запуску ковід-паспортів, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їх власникам більше можливостей у звичайному житті.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу. Ніяких інших "імунних паспортів" Україна вводити не планує.

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