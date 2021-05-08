Украина без "красных зон" карантина. Какие ограничения действуют по всей стране (полный список)
Фото: ни один регион Украины больше не находится в "красной" зоне (Виталий Носач/РБК-Украина)
Адаптивный карантин в стране продолжает работать. По состоянию на сегодня ни одна область не находится в "красной" зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Итак, на территории страны действуют ограничения, установленные для желтого уровня эпидопасности, согласно которым запрещается:
- пребывание в общественных зданиях и транспорте без надетых масок;
- проведение массовых мероприятий с участием более чем 1 человек на 4 кв. м или 50% занятости зала;
- перевозки пассажиров в количестве свыше мест, определенных для сидения;
- проведение дискотек, работа ночных клубов, банкеты в заведениях общественного питания;
- работа общепита после 24 часов и до 7 утра и при невозможности обеспечить расстояние между столами на уровне 2 метров;
- спортивные залы и фитнес-центры не более одного человека на 10 квадратных метров;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица, справки об обращении за защитой в Украине;
- самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;
- деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, а также стационарных отделений первичного и сложного протезирования протезно-ортопедических предприятий, относящихся к сфере управления Министерства социальной политики, детских учреждений оздоровления и отдыха);
- посещение учебных заведений получателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения;
- проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).
Под запретом и деятельность бизнеса, обслуживающего посетителей, у которого:
- не нанесены маркировки для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 метра;
- не обеспечены работники средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными масками или респираторами, и не осуществляется надлежащий контроль за их использованием;
- обслуживаются покупатели без надетых средств индивидуальной защиты, в частности защитных масок или респираторов, которые закрывают нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, за исключением обслуживания за пределами здания предприятия (через окна выдачи, террасы и т.п.);
- не обеспечивается централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры (урны).
Напомним, Министерство здравоохранения подвело итоги пребывания регионов в "красной" зоне карантина. В среднем регионы находились в условиях жесткого карантина 37 дней.
Как писало РБК-Украина, по состоянию на 7 мая в Украине только один регион оставался в "красной" зоне карантина - Сумская область. В пятницу в "желтую" зону перешли Запорожская и Полтавская области.