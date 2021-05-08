Україна без "червоних зон" карантину. Які обмеження діють по всій країні (повний список)
Фото: жоден регіон України більше не знаходиться у "червоній" зоні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Адаптивний карантин у країні продовжує працювати. Станом на сьогодні жодна область не перебуває у "червоній" зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Отже, на території країни діють обмеження, які встановлені для жовтого рівня епіднебезпеки, відповідно до яких забороняється:
- перебування у громадських будинках і транспорті без вдягнутих масок;
- проведення масових заходів за участю більше ніж 1 особа на 4 кв. м або 50% зайнятості залу;
- перевезення пасажирів понад місця, які визначені для сидіння;
- проведення дискотек, робота нічних клубів, банкети в закладах громадського харчування;
- робота закладів громадського харчування після 24 години і до 7 ранку та при неможливості забезпечити відстань між столами на рівні 2 метрів;
- спортивні зали та фітнес-центри не більше однієї людини на 10 метрів квадратних;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні;
- самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також стаціонарних відділень первинного та складного протезування протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку);
- відвідування закладів освіти здобувачами у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;
- проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів).
Під забороною і діяльність бізнесу, обслуговуючого відвідувачів, у якого:
- не нанесено маркування для перебування у черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра;
- не забезпечені працівники засобами індивідуального захисту, зокрема захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за їх використанням;
- обслуговуються покупці без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання (через вікна видачі, тераси тощо);
- не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я підбило підсумки перебування регіонів у "червоній" зоні карантину. В середньому регіони перебували в умовах жорсткого карантину 37 днів.
Як писало РБК-Україна, станом на 7 травня в Україні лише один регіон залишався у "червоній" зоні карантину - Сумська область. У п'ятницю у "жовту" зону перейшли Запорізька і Полтавська області.