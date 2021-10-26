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Украина начала закупать кислород в Польше, - Ляшко

Новина українською →
Украина, Вторник 26 октября 2021 08:48
Украина начала закупать кислород в Польше, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украина начала закупать в Польше медицинский кислород. Поскольку отечественный завод на западе страны временно приостановил производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко в интервью "УП".

"Да, Украина уже начала закупать кислород в Польше - ред.), с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился - ред.) на западе Украины, то связались с Польшей - это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей", - пояснил Ляшко.

По его словам, этим вопросом занималось Мининфраструктуры, которое, как отметил министр, справился достаточно быстро - за один день и выдало все необходимые разрешения.

"Дистрибьютор, который этот кислород поставляет, привез пару машин из Польши и развез по больницам", - уточнил Ляшко.

Министр отметил, что относительно цены, по которой был закуплен кислород в Польше, украинские больницы вообще "не почувствовали, откуда у них этот кислород".

"Это был вопрос поставщика, который по своим же контрактам закрыл ее потребности", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее глава Минздрава заявил, что два завода по производству медицинского кислорода, работа которых, в частности, направлена на больницы для COVID-больных, приостановили производство из-за регламентных работ, а еще один производитель имеет технические неисправности.

Добавим, что в Чернигове вчера заявили о критической ситуации с кислородом для COVID-пациентов в медучреждениях города. Сообщалось, что кислорода осталось всего на несколько часов.

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