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Украина намерена заменить тест-системы COVID из РФ. Отечественный прототип выпустят в 2022 году

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Понедельник 05 июля 2021 15:10
Украина намерена заменить тест-системы COVID из РФ. Отечественный прототип выпустят в 2022 году Фото: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что Минздрав намерен заменить тест-системы коронавируса, которые поставляются из России. Ожидается, что в 2022 году выпустят отечественный прототип тест-системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "ТСН".

По словам Кузина, большинство тест-систем закупается в России и переупаковывается на территории страны, или из Европы, которые очень дорогие.

"До конца года мы сможем показать несколько прототипов отечественных тест-систем и представить механизм, каким образом сможем использовать отечественного производителя для закрытия потребностей фармацевтического и сектора биобезопасности", - заявил главный санврач.

Он добавил, что сейчас украинские частные предприятия перенастраивают свое производство и выпускают тест-системы, которые используются для диагностики COVID.

"Сам прототип мы сможем получить достаточно быстро - в I-II квартале 2022 года. Запуск производства может быть ограничен лишь прохождением довольно сложной бюрократической процедуры, формирование цены, механизма государственного заказа, недопущение монопольного положения", - сообщил Кузин.

Главный санврач Украины добавил, что примерно через год Украина сможет возобновить производство по крайней мере критических позиций по диагностических средствах.

"Речь идет о иммуноферментные методы анализов и ПЦР - это простые тест-системы, которые закупаются в очень большом количестве, в частности в России", - добавил он.

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