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Україна має намір замінити тест-системи COVID з РФ. Вітчизняний прототип випустять в 2022 році

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Понеділок 05 липня 2021 15:10
Україна має намір замінити тест-системи COVID з РФ. Вітчизняний прототип випустять в 2022 році Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що МОЗ має намір замінити тест-системи коронавірусу, які поставляються з Росії. Очікується, що в 2022 році випустять вітчизняний прототип тест-системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "ТСН".

За словами Кузіна, більшість тест-систем закуповується в Росії і перепаковується на території країни, або з Європи, які дуже дорогі.

"До кінця року ми зможемо показати кілька прототипів вітчизняних тест-систем і представити механізм, яким чином зможемо використовувати вітчизняного виробника для закриття потреб фармацевтичного і сектора біобезпеки", - заявив головний санлікар.

Він додав, що зараз українські приватні підприємства переналаштовують своє виробництво і випускають тест-системи, які використовуються для діагностики COVID.

"Сам прототип ми зможемо отримати досить швидко - в I-II кварталі 2022 року. Запуск виробництва може бути обмежений лише проходженням досить складної бюрократичної процедури, формування ціни, механізму державного замовлення, недопущення монопольного становища", - повідомив Кузін.

Головний санлікар України додав, що приблизно через рік Україна зможе відновити виробництво принаймні критичних позицій по діагностичних засобах.

"Мова йде про імуноферментні методи аналізів і ПЛР - це прості тест-системи, які закуповуються в дуже великій кількості, зокрема в Росії", - додав він.

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