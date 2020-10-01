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Украина обновила зоны карантина: что изменилось

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине 1 октября обновили зоны карантина, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Решение вступит в силу со следующего понедельника.

Соответствующее решение приняли Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В "красную зону" карантина попали:

  • Тернополь;
  • Канев.

Запрещено: работу общественного транспорта; работу ТРЦ, кафе и ресторанов.

В "оранжевую зону" попали: Винница, Луцк, Днепр, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Полтава, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы.

Запрещено работу: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения); детские лагеря; массовые сборы более 100 человек (один человек на 20 кв. м).

Согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

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В "желтую зону" карантина вошли: Киев, Кривой Рог, Житомир, Запорожье, Одесса, Херсон, Черкассы и Чернигов.

Запрещено: посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех лиц, оказывающих услуги).

Остальные области и города входят в "зеленую зону". В ней обязательное ношение масок или респираторов в общественных зданиях; во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м; кинотеатры могут быть заполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу.

ВОЗ прогнозирует, что в Украине будет до 9 тысяч случаев коронавируса ежедневно.

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