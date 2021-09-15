Украина отменила самоизоляцию для иностранцев при транзитном въезде

Кабинет министров Украины отменил самоизоляцию для иностранцев, которые находятся в стране в транзитном режиме и должны покинуть ее в течение 48 часов. Изменения вступят в силу с 20 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что с 20 сентября иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции. Им также не нужно делать тесты на COVID в Украине и устанавливать приложение "Вдома".

Остается в силе требование для иностранцев и владельцев вида на жительство иметь страховой полис, выданный зарегистрированной в Украине компанией, который покрывает расходы на лечение COVID и обсервацию.

Кроме того, иностранцам, владельцам вида на жительство и лицам без гражданства для въезда в Украину нужно иметь один из указанных документов:

подтверждение получения одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, включенных в перечень ВОЗ;

COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат теста методом ПЦР или выздоровление от COVID-19;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.

Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

Иностранцы старше 18 лет, которые не вакцинированы, должны иметь отрицательный результат теста и установить приложение "Вдома" для контроля самоизоляции. Она прекращается, если в течение 72 часов с момента въезда будет получен еще один отрицательный тест.