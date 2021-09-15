Україна скасувала самоізоляцію для іноземців при транзитному в'їзді

Кабінет міністрів України скасував самоізоляцію для іноземців, які знаходяться в країні в транзитному режимі і повинні залишити її протягом 48 годин. Зміни набудуть чинності з 20 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що з 20 вересня іноземці та особи без громадянства, які в'їжджають в Україну з метою транзиту і мають документи, що підтверджують виїзд з країни протягом 48 годин, звільняються від самоізоляції. Їм також не потрібно робити тести на COVID в Україні та встановлювати додаток "Дія".

Залишається в силі вимога для іноземців та власників посвідки на проживання мати страховий поліс, виданий зареєстрованою в Україні компанією, який покриває витрати на лікування та обсервацію.

Крім того, іноземцям, власникам посвідки на проживання та особам без громадянства для в'їзду до України потрібно мати один із зазначених документів:

підтвердження отримання однієї або декількох доз вакцини проти COVID-19, включених до переліку ВООЗ;

COVID-сертифікат, що підтверджує вакцинацію, негативний результат тесту методом ПЛР або одужання від COVID-19;

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду.

Довідки про тестування і вакцинації не вимагаються від дітей до 12 років.

Іноземці старше 18 років, які не вакциновані, повинні мати негативний результат тесту і встановити додаток "Вдома" для контролю самоізоляції. Вона припиняється, якщо протягом 72 годин з моменту в'їзду буде отримано ще один негативний тест.