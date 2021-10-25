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Украина отменила самоизоляцию для жителей оккупированных территорий. Но есть условие

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 14:19
Украина отменила самоизоляцию для жителей оккупированных территорий. Но есть условие Фото: для жителей ОРДЛО частично отменили самоизоляцию (facebook.сom/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Сергей Новиков

Кабинет министров Украины отменил требование о самоизоляции для жителей оккупированных территорий, которые прибывают в подконтрольные районы. Но им нужно иметь при себе приглашение на вакцинацию от COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что правила въезда для невакцинированных жителей оккупированных территорий изменены с 25 октября. Они не подлежат самоизоляции (обсервации) при въезде из России, если у них при себе есть приглашение на вакцинацию с украинским идентификатором.

Записаться на вакцинацию и получить необходимое приглашение можно в одном из центров вакцинации и пунктов, расположенных на территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей в территориальной близости к КПВВ. Перечень этих пунктов и центров - по ссылке.

Запись проходит по номеру контакт-центра Министерства здравоохранения по вопросам противодействия COVID-19: +38 0800 60 20 19 или с помощью чата на сайте Минздрава.

Кроме того, изменилось и приложение "Вдома", оно больше не будет отслеживать геолокацию, а через 72 часа будет деактивировано. При регистрации нужно указать личные данные, номер телефона и место самоизоляции. В течение 72 часов в приложении должен появиться результат ПЦР-теста или теста на антиген.

Если человек не сдал тест, то приложение деактивируется, а информация передается в правоохранительные органы.

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