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Україна скасувала самоізоляцію для жителів окупованих територій. Але є умова

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 14:19
Україна скасувала самоізоляцію для жителів окупованих територій. Але є умова Фото: для жителів ОРДЛО частково скасували самоізоляцію (facebook.сом/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Сергей Новиков

Кабінет міністрів України скасував вимогу про самоізоляцію для жителів окупованих територій, які прибувають в підконтрольні райони. Але їм треба мати при собі запрошення на вакцинацію від COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що правила в'їзду для невакцинованих жителів окупованих територій змінені з 25 жовтня. Вони не підлягають самоізоляції (обсервації) при в'їзді з Росії, якщо у них при собі є запрошення на вакцинацію з українським ідентифікатором.

Записатися на вакцинацію та отримати необхідне запрошення можна в одному з центрів вакцинації та пунктів, розташованих на території Донецької, Луганської та Херсонської областей у територіальній близькості до КПВВ. Перелік цих пунктів і центрів - за посиланням.

Запис проходить за номером контакт-центру Міністерства охорони здоров'я з питань протидії COVID-19: +38 0800 60 20 19 або за допомогою чату на сайті МОЗ.

Крім того, змінился і додаток "Вдома", він більше не буде відстежувати геолокацію, а через 72 години буде деактивований. При реєстрації треба вказати особисті дані, номер телефону і місце самоізоляції. Протягом 72 годин в додатку має з'явитися результат ПЛР-тесту або тесту на антиген.

Якщо особа не здала тест, то додаток деактивується, а інформація передається в правоохоронні органи.

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