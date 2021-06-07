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Украина отправила вторую партию кислородных концентраторов в Индию

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Киев, Понедельник 07 июня 2021 18:11
Украина отправила вторую партию кислородных концентраторов в Индию Фото: Украина отправила в Индию очередную партию кислородных концентраторов (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Вчера, 6 июня, в рамках второй гуманитарной помощи в Индию было отправлено еще 216 кислородных концентраторов. В общем, Украина направила в эту страну 400 таких устройств.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Гуманитарная помощь была отправлена ​​в Индию во исполнение указа украинского президента Владимира Зеленского. О предоставлении гуманитарной помощи было договорено во время визита в Киев главы индийского производителя COVID-вакцин Serum Institute.

Из-за неожиданной вспышки коронавируса на территории Индии власти страны заявили о дефиците вакцин от COVID-19. Однако во время встречи с Зеленским владелец завода Serum Institute пообещал, что после восстановления экспорта, Украина одной из первых получит вакцины от COVID-19

Как заявлял премьер Денис Шмыгаль, Украина предлагала Индии различные варианты гуманитарной помощи, однако индийская сторона согласилась только на кислород.

"Как и все страны, мы обратились в Индию и спросили, какая помощь может быть предоставлена. Они отказались от всего, кроме кислорода", - отмечал Шмыгаль.

Из-за недостатка кислорода и препаратов помочь Индии согласились более 40 стран. Великобритания, со своей стороны, пообещала отправить в страну 200 аппаратов ИВЛ и 495 кислородных концентраторов.

Напомним, что 30 мая, Украина направила в Индии первую гуманитарную помощь.

Как сообщало РБК-Украина, 5 июня в Индии зафиксировали новый антирекорд смертности от COVID-19.

В частности, из-за новой волны коронавируса в Индии, в стране предупредили о дефиците вакцин.

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