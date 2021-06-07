Україна відправила другу партію кисневих концентраторів до Індії

Вчора, 6 червня, в рамках другої гуманітарної допомоги до Індії було надіслано ще 216 кисневих концентраторів. Загалом, Україна надіслала до цієї країни 400 таких пристроїв.

Гуманітарна допомога була відправлена в Індію на виконання указу українського президента Володимира Зеленського. Про надання гуманітарної допомоги було домовлено під час візиту в Київ глави індійського виробника COVID-вакцин Serum Institute.

Через неочікуваний спалах коронавірусу на території Індії влада країни заявила про дефіцит вакцин від COVID-19. Однак під час зустрічі з Зеленським власник заводу Serum Institute пообіцяв, що після відновлення експорту, Україна одною із перших отримає вакцини від COVID-19

Як заявляв прем'єр Денис Шмигаль, Україна пропонувала Індії різні варіанти гуманітарної допомоги, однак індійська сторона погодилася тільки на кисень.

"Як і всі країни, ми звернулися до Індії та запитали, яка допомога може бути надана. Вони відмовилися від всього, крім кисню.", - зауважував Шмигаль.

Через нестачу кисню та препаратів допомогти Індії погодилися більше ніж 40 країн. Великобританія, зі свого боку, пообіцяла відправити до країни 200 апаратів ШВЛ та 495 кисневих концентраторів.