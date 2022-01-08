Украина передаст на утилизацию почти 600 тысяч доз вакцин от COVID

Украина в общей сложности передаст на утилизацию почти 600 тысяч доз вакцин от COVID. Эти дозы по разным причинам не пригодны для использования.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в Министерстве здравоохранения.

Сообщается, что в 2021 году Украину бесплатно получила более 3,6 млн доз вакцин против COVID в качестве гуманитарной помощи из других стран, а также свыше 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX.

"По состоянию на 05.01.2022 г. 561 729 доз вакцины AztraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации", - говорится в ответе на запрос.

Кроме того, в июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 000 доз вакцины Pfizer, которая была закуплена за средства государственного бюджета. По результатам служебного расследования эта партия была признана непригодной для использования.