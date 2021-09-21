Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября

Украина перейдет в "желтую" зону адаптивного карантина с 23 сентября. Такое решение было принято Госкомиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства .

Так, в Украине начнут действовать такие ограничения:

школы, детсады и вузы работают при условии 80% вакцинированного персонала по крайней мере одной дозой;

работают при условии 80% вакцинированного персонала по крайней мере одной дозой; запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале; не более четырех человек за столиком в заведении общественного питания , а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;

, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра; кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

будут работать с заполненностью залов менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале; спортивные залы и фитнес-центры будут работать при ограничении количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

При этом ограничения не будут действовать, если 80% участников, организаторов мероприятий или работников заведений имеют по крайней мере одну прививку от COVID или отрицательный ПЦР или экспресс-тест (действует 72 часа). Подтвердить вакцинацию можно будет с помощью COVID-сертификата.

Также остаются обязательными - ношение масок в заведениях и общественном транспорте, а также соблюдение дистанции в 1,5 метра.