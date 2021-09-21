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Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября

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Украина, Вторник 21 сентября 2021 13:17
Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября Фото: Украина перешла в "желтую" зону карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина перейдет в "желтую" зону адаптивного карантина с 23 сентября. Такое решение было принято Госкомиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, в Украине начнут действовать такие ограничения:

  • школы, детсады и вузы работают при условии 80% вакцинированного персонала по крайней мере одной дозой;
  • запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • не более четырех человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры будут работать при ограничении количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

При этом ограничения не будут действовать, если 80% участников, организаторов мероприятий или работников заведений имеют по крайней мере одну прививку от COVID или отрицательный ПЦР или экспресс-тест (действует 72 часа). Подтвердить вакцинацию можно будет с помощью COVID-сертификата.

Также остаются обязательными - ношение масок в заведениях и общественном транспорте, а также соблюдение дистанции в 1,5 метра.

Украина переходит в &quot;желтую&quot; зону карантина с 23 сентября

Напомним, Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 31 декабря.

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