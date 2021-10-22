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Украина переводит на дистанционку вузы и еще ряд учебных заведений

Автор: Илона Свиридова

В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Украине на дистанционное обучение рекомендуют перевести высшие учебные заведения, профессионального и последипломного образования. Это касается заведений всех форм собственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Минздравом МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального перед высшим, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления", - отметил министр.

Что касается обучения в школах со следующей недели, то, по словам Шкарлета, оно будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

Отметим, в отдельных регионах школы уже ушли на каникулы, а в некоторых они только начинаются. Например, в киевских школах они начнутся только завтра, 23 октября, и при это они могут затянуться.

А школы Одессы уже на дистанционном обучении.

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