ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина полностью стала "желтой": Донецкую область вывели из "оранжевой" зоны

Новина українською →
Украина, Вторник 25 мая 2021 09:28
Украина полностью стала "желтой": Донецкую область вывели из "оранжевой" зоны Фото: ситуация улучшилась в Донецкой области (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Донецкую область вывели из "оранжевой" в "желтую" зону карантина. Теперь вся Украина находится в "желтой" зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в Донецкой области в норму вернулся показатель процента от эпидемического порога, который теперь составляет 94,4% при норме 100%. Днем ранее он составлял 108,5%.

Таким образом, в Украине не осталось больше регионов, где был бы превышен хоть один показатель по COVID-19. При этом в пяти регионах показатели частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях ниже процент от эпидпорога составляет менее 50%, а в Винницкой области - коэффициент выявления случаев инфицирования менее 5%.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.

Вся Украина может стать "зеленой" если на территории не менее 13 регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ менее 50 процентов эпидемического порога, а коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5 процентов. "Зеленая" зона позволяет смягчить карантинные ограничения.

Также РБК-Украина писало, что в Верховной раде обратятся к премьеру с просьбой пересмотреть карантинные мероприятия в "желтых" зонах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус COVID-19 Карантин Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19