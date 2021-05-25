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Україна повністю стала "жовтою": Донецьку область вивели з "помаранчевої" зони

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Україна, Вівторок 25 травня 2021 09:28
Україна повністю стала "жовтою": Донецьку область вивели з "помаранчевої" зони Фото: ситуація покращилася в Донецькій області(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Донецьку область вивели з "помаранчевої" в "жовту" зону карантину. Тепер вся Україна знаходиться в "жовтій" зоні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в Донецькій області в норму повернувся показник відсотка від епідемічного порогу, який тепер становить 94,4% при нормі 100%. Днем раніше він становив 108,5%.

Таким чином, в Україні не залишилося більше регіонів, де був би перевищений хоч один показник по COVID-19. При цьому в п'яти регіонах показники частково відповідають "зеленій" зоні карантину. У Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях нижчий відсоток від епідпорогу становить менше 50%, а у Вінницькій області - коефіцієнт виявлення випадків інфікування менше 5%.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що частина областей України найближчим часом можуть перейти в "зелену" зону карантину.

Вся Україна може стати "зеленою" якщо на території не менше 13 регіонів захворюваність на грип та ГРВІ менше 50 відсотків епідемічного порогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5 відсотків. "Зелена" зона дозволяє пом'якшити карантинні обмеження.

Також РБК-Україна писало, що у Верховній Раді звернуться до прем'єра з проханням переглянути карантинні заходи в "жовтих" зонах.

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