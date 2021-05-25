Україна повністю стала "жовтою": Донецьку область вивели з "помаранчевої" зони

Донецьку область вивели з "помаранчевої" в "жовту" зону карантину . Тепер вся Україна знаходиться в "жовтій" зоні.

Так, в Донецькій області в норму повернувся показник відсотка від епідемічного порогу, який тепер становить 94,4% при нормі 100%. Днем раніше він становив 108,5%.

Таким чином, в Україні не залишилося більше регіонів, де був би перевищений хоч один показник по COVID-19. При цьому в п'яти регіонах показники частково відповідають "зеленій" зоні карантину. У Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях нижчий відсоток від епідпорогу становить менше 50%, а у Вінницькій області - коефіцієнт виявлення випадків інфікування менше 5%.