Україна повністю стала "жовтою": Донецьку область вивели з "помаранчевої" зони
Донецьку область вивели з "помаранчевої" в "жовту" зону карантину. Тепер вся Україна знаходиться в "жовтій" зоні.
Так, в Донецькій області в норму повернувся показник відсотка від епідемічного порогу, який тепер становить 94,4% при нормі 100%. Днем раніше він становив 108,5%.
Таким чином, в Україні не залишилося більше регіонів, де був би перевищений хоч один показник по COVID-19. При цьому в п'яти регіонах показники частково відповідають "зеленій" зоні карантину. У Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях нижчий відсоток від епідпорогу становить менше 50%, а у Вінницькій області - коефіцієнт виявлення випадків інфікування менше 5%.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що частина областей України найближчим часом можуть перейти в "зелену" зону карантину.
Вся Україна може стати "зеленою" якщо на території не менше 13 регіонів захворюваність на грип та ГРВІ менше 50 відсотків епідемічного порогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5 відсотків. "Зелена" зона дозволяє пом'якшити карантинні обмеження.
Також РБК-Україна писало, що у Верховній Раді звернуться до прем'єра з проханням переглянути карантинні заходи в "жовтих" зонах.