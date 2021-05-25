Украина полностью стала "желтой": Донецкую область вывели из "оранжевой" зоны

Донецкую область вывели из "оранжевой" в "желтую" зону карантина . Теперь вся Украина находится в "желтой" зоне.

Так, в Донецкой области в норму вернулся показатель процента от эпидемического порога, который теперь составляет 94,4% при норме 100%. Днем ранее он составлял 108,5%.

Таким образом, в Украине не осталось больше регионов, где был бы превышен хоть один показатель по COVID-19. При этом в пяти регионах показатели частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях ниже процент от эпидпорога составляет менее 50%, а в Винницкой области - коэффициент выявления случаев инфицирования менее 5%.