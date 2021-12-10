Украина получила 50 млн евро от ЕС на вакцинацию от COVID
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Украине 50 млн евро кредитных средств. Эти деньги помогут Министерству здравоохранения закупить вакцины, обеспечив значительную часть количества, предусмотренного национальным планом вакцинации Украины в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Представительства ЕС в Украине.
"Кредит поддержит систему здравоохранения страны и повысит состоятельность Украины в борьбе с пандемией COVID-19. Эта финансовая операция является частью общей инициативы Team Europe по реагированию на вызовы пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
"Кредит, предоставленный ЕИБ, чрезвычайно важен для оперативного реагирования Украины на пандемию и восстановление после нее. Поддержка закупки вакцин, в дополнение к уже привлеченной от ЕС помощи в борьбе против COVID-19, ускорит процесс вакцинации в Украине", - заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.