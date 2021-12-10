Україна отримала 50 млн євро від ЄС на вакцинацію від COVID
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив Україні 50 млн євро кредитних коштів. Ці гроші допоможуть Міністерству охорони здоров'я закупити вакцини, забезпечивши значну частину кількості, передбаченої Національним планом вакцинації України у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява Представництва ЄС в Україні.
"Кредит підтримає систему охорони здоров'я країни і підвищить спроможність України в боротьбі з пандемією COVID-19. Ця фінансова операція є частиною спільної ініціативи Team Europe з реагування на виклики пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.
"Кредит, наданий ЄІБ, надзвичайно важливий для оперативного реагування України на пандемію і відновлення після неї. Підтримка закупівлі вакцин, на додаток до вже залученої від ЄС допомоги в боротьбі проти COVID-19, прискорить процес вакцинації в Україні", - заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.