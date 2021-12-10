Україна отримала 50 млн євро від ЄС на вакцинацію від COVID

"Кредит підтримає систему охорони здоров'я країни і підвищить спроможність України в боротьбі з пандемією COVID-19. Ця фінансова операція є частиною спільної ініціативи Team Europe з реагування на виклики пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

"Кредит, наданий ЄІБ, надзвичайно важливий для оперативного реагування України на пандемію і відновлення після неї. Підтримка закупівлі вакцин, на додаток до вже залученої від ЄС допомоги в боротьбі проти COVID-19, прискорить процес вакцинації в Україні", - заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.