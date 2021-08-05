Украина получила 54 тысячи доз вакцины от Литвы
Фото: Украина получила 54 тысячи доз вакцины от Литвы (Getty Images)
В среду, 4 августа, Украина получила 54 тысяч доз вакцины AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи от правительства Литвы. Эту партию вакцин будут использовать для повторной вакцинации, а также передадут в пункты вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
При этом отмечается, что Литва планирует предоставить Украине еще 77 тысяч доз этой вакцины.
В общей сложности Украина получит 131 тысячу доз вакцины.