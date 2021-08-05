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Украина получила 54 тысячи доз вакцины от Литвы

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Украина, Четверг 05 августа 2021 18:54
Украина получила 54 тысячи доз вакцины от Литвы Фото: Украина получила 54 тысячи доз вакцины от Литвы (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В среду, 4 августа, Украина получила 54 тысяч доз вакцины AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи от правительства Литвы. Эту партию вакцин будут использовать для повторной вакцинации, а также передадут в пункты вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

При этом отмечается, что Литва планирует предоставить Украине еще 77 тысяч доз этой вакцины.

В общей сложности Украина получит 131 тысячу доз вакцины.

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