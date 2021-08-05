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Україна отримала 54 тисячі доз вакцини від Литви

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Україна, Четвер 05 серпня 2021 18:54
Україна отримала 54 тисячі доз вакцини від Литви Фото: Україна отримала 54 тисячі доз вакцини від Литви (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У середу, 4 серпня, Україна отримала 54 тисяч доз вакцини AstraZeneca в якості гуманітарної допомоги від уряду Литви. Цю партію вакцин використовуватимуть для повторної вакцинації, а також передадуть до пунктів вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

При цьому наголошується, що Литва планує надати Україні ще 77 тисяч доз цієї вакцини.

В цілому Україна отримає 131 тисячу доз вакцини.

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