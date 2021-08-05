Україна отримала 54 тисячі доз вакцини від Литви
Фото: Україна отримала 54 тисячі доз вакцини від Литви (Getty Images)
У середу, 4 серпня, Україна отримала 54 тисяч доз вакцини AstraZeneca в якості гуманітарної допомоги від уряду Литви. Цю партію вакцин використовуватимуть для повторної вакцинації, а також передадуть до пунктів вакцинації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
При цьому наголошується, що Литва планує надати Україні ще 77 тисяч доз цієї вакцини.
В цілому Україна отримає 131 тисячу доз вакцини.