Украина получила партию вакцины AstraZeneca от Румынии
Фото: Украина получила вакцину AstraZeneca от Румынии (facebook.com/CVoda)
Румыния в рамках гуманитарной помощи передала Украине партию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Украина получила 100 800 доз вакцины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкую ОГА.
Полученную партию вакцины отправят в Киев. Из столицы препарат развезут в области страны.
"Передача вакцины состоялась на КПП "Сирет-Порубное". Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят в центральный склад в городе Киев. Поэтому ее распределят между всеми областями Украины", - отметили в ОГА.
Фото: Украина получила вакцину AstraZeneca от Румынии (facebook.com/CVoda)