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Украина получила партию вакцины AstraZeneca от Румынии

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Черновицкая область, Пятница 16 июля 2021 19:25
Украина получила партию вакцины AstraZeneca от Румынии Фото: Украина получила вакцину AstraZeneca от Румынии (facebook.com/CVoda)
Автор: Дмитрий Левицкий

Румыния в рамках гуманитарной помощи передала Украине партию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Украина получила 100 800 доз вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкую ОГА.

Полученную партию вакцины отправят в Киев. Из столицы препарат развезут в области страны.

"Передача вакцины состоялась на КПП "Сирет-Порубное". Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят в центральный склад в городе Киев. Поэтому ее распределят между всеми областями Украины", - отметили в ОГА.

Фото: Украина получила вакцину AstraZeneca от Румынии (facebook.com/CVoda)

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