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Україна отримала партію вакцини AstraZeneca від Румунії

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Чернівецька область, П'ятниця 16 липня 2021 19:25
Україна отримала партію вакцини AstraZeneca від Румунії Фото: Україна отримала вакцину AstraZeneca від Румунії (facebook.com/CVoda)
Автор: Дмитро Левицький

Румунія в рамках гуманітарної допомоги передала Україні партію вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Україна отримала 100 800 доз вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецьку ОДА.

Отриману партію вакцини відправлять в Київ. Зі столицю препарат розвезуть в області країни.

"Передача вакцини відбулась на КПП "Сірет-Порубне". Дотримуючись всіх холодових режимів, цю партію препарату доправлять до центрального складу у місті Київ. Відтак її розподілять між усіма областями України", - зазначили в ОДА.

Фото: Україна отримала вакцину AstraZeneca від Румунії (facebook.com/CVoda)

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