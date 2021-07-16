Україна отримала партію вакцини AstraZeneca від Румунії
Фото: Україна отримала вакцину AstraZeneca від Румунії (facebook.com/CVoda)
Румунія в рамках гуманітарної допомоги передала Україні партію вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Україна отримала 100 800 доз вакцини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецьку ОДА.
Отриману партію вакцини відправлять в Київ. Зі столицю препарат розвезуть в області країни.
"Передача вакцини відбулась на КПП "Сірет-Порубне". Дотримуючись всіх холодових режимів, цю партію препарату доправлять до центрального складу у місті Київ. Відтак її розподілять між усіма областями України", - зазначили в ОДА.
Фото: Україна отримала вакцину AstraZeneca від Румунії (facebook.com/CVoda)