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Украина получила первую партию "Молнупиравира". Это таблетки от COVID

Автор: Александр Мороз

Сегодня, 6 февраля 2022 года, в Украину прибыла крупная партия таблеток от COVID-19 производства американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme. Речь идет о 60 тысячах курсов препарата "Молнупиравир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По его словам, лекарство должно помочь в борьбе с COVID-19 и сохранить жизнь пациентам из групп риска.

"В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит в регионы. До апреля 2022 года в Украину поступят еще 240 тысяч курсов препарата", - отметил Ляшко.

Он добавил, что "Молнупиравир" - это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Напомним, подробнее об этих таблетках можно прочитать в материале "Украина получит партию "Молнупиравира": что известно о таблетках от COVID".

Также сообщалось, что этот препарат может быть эффективен против штамма "Омикрон".

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Виктор ЛяшкоCOVIDКоронавирус