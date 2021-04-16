В Україну прибула перша партія вакцини Pfizer

В Україну сьогодні прибула перша партія вакцини від коронавірусу за глобальним механізмом COVAX. Спецрейс прибув до Києва в аеропорт "Жуляни" і доставив в Україну перші 117 тисяч доз вакцини компаній Pfizer та BioNTech .

Це не всі дози вакцини Pfizer, які має отримати Україна за механізмом COVAX. До кінця травня в країну мають привезти близько 1,7 млн доз вакцин Pfizer та AstraZeneca південнокорейського виробництва.

Фото: літак з вакциною Pfizer приземлився в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Загалом COVAX має надати Україні 8 млн доз препаратів від різних виробників, яких вистачить для вакцинації 4 млн українців.

Хто отримає щеплення вакциною Pfizer

Як заявляли в Міністерстві охорони здоров'я України, отримані за механізмом COVAX дози вакцини від коронавірусу підуть на щеплення мешканців та працівників будинків для літніх, які підпадають під перший етап вакцинації.

Також препаратом Pfizer планують вакцинувати працівників Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.

Що відомом про вакцину Pfizer

Вакцина від Pfizer/BioNTech - це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію у випадку зараження коронавірусом.

Вакцина Pfizer потрапила до списку для екстреного використання ВООЗ і дозволена для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. У Канаді вакцина Pfizer показала 95% ефективності серед осіб віком від 16 років.