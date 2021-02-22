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Украина получит 15 млн доз вакцины NovaVax. Поставки могут начаться с июля

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 09:54
Украина получит 15 млн доз вакцины NovaVax. Поставки могут начаться с июля Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина завершила переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. В страну поступит 15 млн доз .

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Максим Степанов.

"Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax", - сообщил он.

По его словам, Украине подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя, должны еще подписать договор.

"Общий объем вакцин NovaVax, который мы ожидаем в Украине, на сегодня составляет 15 млн. Напомню, что поставки вакцины NovaVax запланированы начиная с июля 2021", - добавил он.

Напомним, вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни. Первая партия COVID-вакцины уже находится на прямом маршруте в Украину.

Также РБК-Украина писало, что первыми вакцину от COVID получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

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