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Україна отримає 15 млн доз вакцини NovaVax. Поставки можуть початись з липня

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 09:54
Україна отримає 15 млн доз вакцини NovaVax. Поставки можуть початись з липня Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна завершила переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. В країну надійде 15 млн доз.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax", - повідомив він.

За його словами, Україні підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника, мають ще підписати договір.

"Загальний обсяг вакцин NovaVax, який ми очікуємо в Україні, на сьогодні складає 15 млн. Нагадаю, що постачання вакцини NovaVax заплановано починаючи з липня 2021", - додав він.

Нагадаємо, вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca прибуде в Україну в найближчі дні. Перша партія COVID-вакцини вже знаходиться на прямому маршруті в Україні.

Також РБК-Україна писало, що першими вакцину від COVID отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ.

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