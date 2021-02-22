Україна отримає 15 млн доз вакцини NovaVax. Поставки можуть початись з липня

Україна завершила переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. В країну надійде 15 млн доз.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax", - повідомив він.

За його словами, Україні підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника, мають ще підписати договір.

"Загальний обсяг вакцин NovaVax, який ми очікуємо в Україні, на сьогодні складає 15 млн. Нагадаю, що постачання вакцини NovaVax заплановано починаючи з липня 2021", - додав він.