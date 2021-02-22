Україна отримає 15 млн доз вакцини NovaVax. Поставки можуть початись з липня
Україна завершила переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax. В країну надійде 15 млн доз.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
"Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax", - повідомив він.
За його словами, Україні підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника, мають ще підписати договір.
"Загальний обсяг вакцин NovaVax, який ми очікуємо в Україні, на сьогодні складає 15 млн. Нагадаю, що постачання вакцини NovaVax заплановано починаючи з липня 2021", - додав він.
Нагадаємо, вакцина від коронавірусу компанії AstraZeneca прибуде в Україну в найближчі дні. Перша партія COVID-вакцини вже знаходиться на прямому маршруті в Україні.
Також РБК-Україна писало, що першими вакцину від COVID отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ.