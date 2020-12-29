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Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX, - Кабмин

Автор: Анастасия Рокитна

Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Раньше сообщалось, что будет 8 млн доз COVID-вакцины.

Об этом сказал в эфире телеканала "Дом" министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Он отметил, что Минздрав утвердил план вакцинальной кампании и нужно, в первую очередь, вакцинировать приоритетные группы.

"Уже не 8, а 16 млн доз вакцины... 8 млн - это количество доз, которые необходимо два раза уколоть для 4 млн граждан. Соответственно 16 млн - это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит", - сказал Немчинов.

По его словам, Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут вакцинироваться.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что Украина надеется получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX.

Отметим, Кабинет министров ожидает первый миллион вакцин от коронавируса по COVAX в марте.

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