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Украина получит в августе и сентябре около 6,5 млн доз вакцины от коронавируса, - Минздрав

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Киев, Понедельник 23 августа 2021 16:46
Украина получит в августе и сентябре около 6,5 млн доз вакцины от коронавируса, - Минздрав Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина в течение августа и сентября получит около 6,5 млн доз вакцин против коронавируса. Сейчас на прививочных пунктах находится почти 10 млн доз препаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

"Вакцины продолжают поступать. В августе будут еще поставки и в сентябре. Минимум 6,5 миллиона доз вакцины придет", - сказал Ляшко на брифинге Киевского саммита первых леди и джентльменов.

По его словам, на сегодняшний день в пунктах вакцинации и у мобильных бригад находится около 9,5 млн доз препаратов против COVID-19.

Напомним, ранее Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса.

Отметим, глава Минздрава Виктор Ляшко сказал в интервью РБК-Украина, в Украине пока нет необходимости в принудительной вакцинации от коронавируса.

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