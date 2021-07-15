В Минздраве рассказали, будет ли в Украине обязательная вакцинация от COVID

В Министерстве здравоохранения заявили, что пока нет необходимости в принудительной вакцинации от коронавируса. Сейчас большинство взрослого населения готовы привиться добровольно.

По его словам, министерство делает все возможное, чтобы каждый, кто хочет вакцинироваться, смог это сделать, ведь "это приоритет номер один".

"Вижу, что есть спрос на вакцинацию. По нашим оценкам и опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививку добровольно и безвозмездно. Зачем кого-то обязывать? А дальше будем видеть",- сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас необходимо полностью обеспечить страну вакцинами и расширить количество пунктов прививания, а уже потом "убеждать сделать прививку тех, кто в этом нуждается в первую очередь".

"Я как министр здравоохранения заинтересован в том, чтобы люди были здоровы, а больницы были пустые, с модернизированным и инновационным оборудованием, чтобы в случае, когда что-то случается, можно было оказать медицинскую помощь. Я прилагаю все усилия для того, чтобы украинцы могли и хотели вакцинироваться",- добавил Ляшко.