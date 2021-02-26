Украина получит еще 10 млн доз вакцины Novavax, - Степанов

Министр здравоохранения'я України Максим Степанов анонсировал новые поставки вакцины от коронавируса в страну. Компания Novavax предоставит Украине еще 10 млн вакцин.

Об этом Степанов сказал в эфире "Право на владу" .

Он подчеркнул, что Serum Institute of India (который производит вакцину Novavax) - это крупнейший производитель вакцин в мире. Он производит 25 видов вакцин, одобренных ВОЗ и поставляет их в 170 стран мира.

"10 млн вакцин нас еще ожидает, разработанной компанией Novavax", - сказал глава Минздрава.

Вместе с тем, сроки поставок он не назвал.

Кроме того, по словам Степанова Украина должна получить по инициативе COVAX вакцину Pfizer. Также в Минздраве ожидают договор о поставках вакцин с компанией Pfizer.