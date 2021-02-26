Украина получит еще 10 млн доз вакцины Novavax, - Степанов
Министр здравоохранения'я України Максим Степанов анонсировал новые поставки вакцины от коронавируса в страну. Компания Novavax предоставит Украине еще 10 млн вакцин.
Об этом Степанов сказал в эфире "Право на владу".
Он подчеркнул, что Serum Institute of India (который производит вакцину Novavax) - это крупнейший производитель вакцин в мире. Он производит 25 видов вакцин, одобренных ВОЗ и поставляет их в 170 стран мира.
"10 млн вакцин нас еще ожидает, разработанной компанией Novavax", - сказал глава Минздрава.
Вместе с тем, сроки поставок он не назвал.
Кроме того, по словам Степанова Украина должна получить по инициативе COVAX вакцину Pfizer. Также в Минздраве ожидают договор о поставках вакцин с компанией Pfizer.
Напомним 23 февраля 2021 года, до Украины доставили первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca будет использоваться на первой стадии вакцинации украинцев.
РБК-Украина писало, что прививки второй дозой вакцины от коронавирус AstraZeneca будут делать через 4-12 недель после введения первой дозы вакцины.