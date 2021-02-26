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Украина получит еще 10 млн доз вакцины Novavax, - Степанов

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 00:15
Украина получит еще 10 млн доз вакцины Novavax, - Степанов Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Министр здравоохранения'я України Максим Степанов анонсировал новые поставки вакцины от коронавируса в страну. Компания Novavax предоставит Украине еще 10 млн вакцин.

Об этом Степанов сказал в эфире "Право на владу".

Он подчеркнул, что Serum Institute of India (который производит вакцину Novavax) - это крупнейший производитель вакцин в мире. Он производит 25 видов вакцин, одобренных ВОЗ и поставляет их в 170 стран мира.

"10 млн вакцин нас еще ожидает, разработанной компанией Novavax", - сказал глава Минздрава.

Вместе с тем, сроки поставок он не назвал.

Кроме того, по словам Степанова Украина должна получить по инициативе COVAX вакцину Pfizer. Также в Минздраве ожидают договор о поставках вакцин с компанией Pfizer.

Напомним 23 февраля 2021 года, до Украины доставили первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca будет использоваться на первой стадии вакцинации украинцев.

РБК-Украина писало, что прививки второй дозой вакцины от коронавирус AstraZeneca будут делать через 4-12 недель после введения первой дозы вакцины.

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