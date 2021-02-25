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Вакцинация от коронавируса в Украине: как получить вторую дозу

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 18:24
Вакцинация от коронавируса в Украине: как получить вторую дозу Фото: прививка (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Прививку второй дозой вакцины от коронавируса AstraZeneca будут делать мобильные группы в тех же медицинских учреждениях. Повторная прививка будет проводиться через 4-12 недель после введения первой дозы вакцины.

Об этом РБК-Украина рассказал координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

"Когда после первого укола пройдет необходимый промежуток времени - от 4 до 12 недель для AstraZeneca, мы формируем график и мобильные бригады повторно объезжают те же медицинские заведения. И там уже делают вторую прививку медикам", - объяснил он.

Животенюк также рассказал, что делать тем гражданам, которые не смогут в это время получить вторую дозу вакцины от коронавируса.

"Если, например, в это время человек никак не может получить вторую дозу - это не проблема. Он сможет записаться и приехать для укола в другую больницу, которая по графику будет проводить вакцинацию", - отметил представитель КГГА.

Напомним, в Украине уже стартовала вакцинация от коронавируса. РБК-Украина рассказало, где уже начали делать прививки.

Добавим, в КГГА рассказали, какие документы нужно иметь, чтобы получить прививку от коронавируса.

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