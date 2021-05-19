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Украина получит еще полмиллиона доз вакцины Pfizer на этой неделе, - посольство США

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Среда 19 мая 2021 15:17
Украина получит еще полмиллиона доз вакцины Pfizer на этой неделе, - посольство США Фото: на этой неделе COVAX доставит 500 тысяч доз Pfizer в Украину (
Автор: РБК-Украина

В течение этой недели Украина получит еще полмиллиона доз вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате производства Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщили в Twitter посольства США.

Так, вакцина поступит в рамках глобальной инициативы COVAX.

"На этой неделе по программе COVAX Украина получит еще полмиллиона доз вакцины Pfizer-BioNTech. США, крупнейший в мире донор COVAX, гордится поддержкой Украины и глобальными усилиями по прекращению пандемии и обеспечения равного доступа к вакцинам", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что более 473 тысяч доз вакцины Pfizer будут предназначены для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.

Как пояснили в Минздраве, вакцинировать педагогов и всех, кто работает в образовательной сфере, важно до начала следующего учебного года, поскольку при введении жесткого карантина не планируется закрытие образовательных учреждений.

РБК-Украина писало, что следующая партия вакцины Pfizer может быть доставлена в Украину после 7 июня. Это поставки в рамках глобального механизма COVAX.

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