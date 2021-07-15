Украина получит более полумиллиона доз вакцин от стран ЕС

Еврокомиссия поддержала обмен более чем 3 миллионов доз вакцин против коронавируса со странами, которые не входят в состав ЕС. Украина, со своей стороны, также получит более полумиллиона доз через Европейский механизм гражданской защиты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии .

"Государства-члены ЕС продолжают поддерживать глобальные усилия по вакцинации. 3 миллиона вакцин уже были предоставлены через Европейский механизм гражданской защиты. Спасибо всем странам за проявленную солидарность", - заявил комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарич.

Стоит отметить, что Украина также получит партию доз через Европейский механизм гражданской защиты. В страну транспортируют 500 тысяч доз из Дании и 100,8 тысячи из Румынии.

В список стран, которые получат помощь от ЕС также попали: