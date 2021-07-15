Україна отримає більше ніж півмільйона доз вакцин від країн ЄС

Єврокомісія підтримала обмін більше ніж 3 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу з країнами, які не входять до складу ЄС. Україна, зі свого боку, також отримає більше ніж півмільйона доз через Європейський механізм цивільного захисту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії .

"Держави-члени ЄС продовжують підтримувати глобальні зусилля по вакцинації. 3 мільйони вакцин вже були надані через Європейський механізм цивільного захисту. Дякую всім країнам за виявлену солідарність", - заявив комісар із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарич.

Варто відзначити, що Україна також отримає партію доз через Європейський механізм цивільного захисту. До країни транспортують 500 тисяч доз з Данії й 100,8 тисячі з Румунії.

До списку країн, які отримають допомогу від ЄС також потрапили: