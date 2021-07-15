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Украина получит более полумиллиона доз вакцин от стран ЕС

Автор: Сергей Пышкин

Еврокомиссия поддержала обмен более чем 3 миллионов доз вакцин против коронавируса со странами, которые не входят в состав ЕС. Украина, со своей стороны, также получит более полумиллиона доз через Европейский механизм гражданской защиты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Государства-члены ЕС продолжают поддерживать глобальные усилия по вакцинации. 3 миллиона вакцин уже были предоставлены через Европейский механизм гражданской защиты. Спасибо всем странам за проявленную солидарность", - заявил комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарич.

Стоит отметить, что Украина также получит партию доз через Европейский механизм гражданской защиты. В страну транспортируют 500 тысяч доз из Дании и 100,8 тысячи из Румынии.

В список стран, которые получат помощь от ЕС также попали:

  • Албания - 280 тысяч доз;
  • Бутан -139 тысяч доз;
  • Босния и Герцеговина - 250 тысяч доз;
  • Косово - 250 тысяч доз;
  • Северная Македония - 250 тысяч доз;
  • Тайвань - 10 тысяч доз;
  • Тунис - 50,4 тысячи доз.
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ЕвросоюзУкраинаРумынияВакцинаДанияКоронавирус