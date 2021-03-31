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Украина получит достаточно вакцины, чтобы вакцинировать 50% населения к концу года, - Ляшко

Новина українською → Среда 31 марта 2021 06:26
Украина получит достаточно вакцины, чтобы вакцинировать 50% населения к концу года, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине будет возможность вакцинировать 50% населения к концу 2021 года. Для этого будет получено достаточно вакцины.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Мокрик по живому" на hromadske.

На вопрос, не отказывается ли Ляшко от своих слов, что за два года в Украине вакцинируют 50% населения, он ответил, что это сделают быстрее.

"Я думаю, что у нас будет возможность вакцинировать (50% населения, - ред.) до конца этого года. Возможно будут глобальные катаклизмы, но то, что я вижу, то что прогнозируется, у нас будет вакцина, которая позволит сделать эти прививки", - сказал Ляшко.

По его словам, Украине, чтобы вакцинировать "наше количество", нужно 4-7 месяцев.

"Все будет зависеть от вакцины и от желания приходить прививаться", - добавил главный санитарный врач.

Ранее Министерство здравоохранения представило план вакцинации населения от коронавирус. План включает в себя п'пять этапов, а вакцинацию планируют провести для не менее чем 50% населения страны.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов уже заявил о планах вакцинировать от COVID-19 по крайней мере 60% взрослого населения страны.

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