Украина получит достаточно вакцины, чтобы вакцинировать 50% населения к концу года, - Ляшко

В Украине будет возможность вакцинировать 50% населения к концу 2021 года. Для этого будет получено достаточно вакцины .

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Мокрик по живому" на hromadske .

На вопрос, не отказывается ли Ляшко от своих слов, что за два года в Украине вакцинируют 50% населения, он ответил, что это сделают быстрее.

"Я думаю, что у нас будет возможность вакцинировать (50% населения, - ред.) до конца этого года. Возможно будут глобальные катаклизмы, но то, что я вижу, то что прогнозируется, у нас будет вакцина, которая позволит сделать эти прививки", - сказал Ляшко.

По его словам, Украине, чтобы вакцинировать "наше количество", нужно 4-7 месяцев.

"Все будет зависеть от вакцины и от желания приходить прививаться", - добавил главный санитарный врач.