Україна отримає достатньо вакцини, щоб вакцинувати 50% населення до кінця року, - Ляшко

В Україні буде можливість вакцинувати 50% населення до кінця 2021 року. Для цього буде отримано достатньо вакцини .

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Мокрик по живому" на hromadske .

На питання, чи не відмовляється Ляшко від своїх слів, що за два роки в Україні вакцинують 50% населення, він відповів, що це зроблять швидше.

"Я думаю, що у нас буде можливість вакцинувати (50% населення, - ред.) до кінця цього року. Можливо будуть певні глобальні катаклізми, але те, що я бачу, те що прогнозується, у нас буде вакцина, яка дозволить зробити ці щеплення", - сказав Ляшко.

За його словами, Україні, щоб вакцинувати "нашу кількість", потрібно 4-7 місяців.

"Все буде залежати від вакцини і від бажання приходити щепитись", - додав головний санітарний лікар.