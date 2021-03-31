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Україна отримає достатньо вакцини, щоб вакцинувати 50% населення до кінця року, - Ляшко

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 06:26
Україна отримає достатньо вакцини, щоб вакцинувати 50% населення до кінця року, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні буде можливість вакцинувати 50% населення до кінця 2021 року. Для цього буде отримано достатньо вакцини.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Мокрик по живому" на hromadske.

На питання, чи не відмовляється Ляшко від своїх слів, що за два роки в Україні вакцинують 50% населення, він відповів, що це зроблять швидше.

"Я думаю, що у нас буде можливість вакцинувати (50% населення, - ред.) до кінця цього року. Можливо будуть певні глобальні катаклізми, але те, що я бачу, те що прогнозується, у нас буде вакцина, яка дозволить зробити ці щеплення", - сказав Ляшко.

За його словами, Україні, щоб вакцинувати "нашу кількість", потрібно 4-7 місяців.

"Все буде залежати від вакцини і від бажання приходити щепитись", - додав головний санітарний лікар.

Раніше Міністерство охорони здоров'я представило план вакцинації населення від коронавірусу. План включає в себе п'ять етапів, а вакцинацію планують провести для не менш ніж 50% населення країни.

Натомість глава МОЗ Максим Степанов уже заявив про плани вакцинувати від COVID-19 принаймні 60% дорослого населення країни.

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