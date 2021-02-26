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Украина не попадает в "серую" зону карантина ЕС. Ляшко сделал заявление

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 10:09
Украина не попадает в "серую" зону карантина ЕС. Ляшко сделал заявление Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине хорошие показатели тестирования на коронавирус. Поэтому украинские регионы не попадают в "серую" зону карантинных ограничений по индикатору ЕС.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, во всех областях тестирование за последние 7 дней превышает 300 на 100 тысяч населения.

"Сегодня в Украине нет ни одной области, которая бы по уровню тестирования попадала в "серую" зону по индикатору ЕС", - сообщил он.

Отметим, по решению Еврокомиссии, в "серую" зону попадают, если информации о регионе недостаточно или если уровень тестирования ниже 300 тестов на 100 тысяч.

Также в ЕС ввели "темно-красную" зону, она будет касаться тех регионов, "где вирус на очень высоком уровне". Регион окажется в этой зоне, если в течение двух недель там будут сообщать о более 500 случаях инфицирования на 100 тысяч человек.

Напомним, Черновицкая область может попасть в "красную" зону уже завтра. Минздрав назвал условие.

Отметим, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил рост случаев коронавируса в Украине.

Кроме того, в Украине выявили 8 003 новых случая COVID-19. Больше всего заражений за сутки в Ивано-Франковской области и в Киеве.

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