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Україна не потрапляє в "сіру" зону карантину ЄС. Ляшко зробив заяву

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 10:09
Україна не потрапляє в "сіру" зону карантину ЄС. Ляшко зробив заяву Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні хороші показники тестування на коронавірус. Тому україські регіони не потрапляють в "сіру" зону карантинних обмежень за індикатором ЄС.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, у всіх областях тестування за останні 7 днів перевищує 300 на 100 тисяч населення.

"Сьогодні в Україні немає жодної області, яка б за рівнем тестування потрапляла в "сіру" зону за індикатором ЄС", - повідомив він.

Зазначимо, за рішенням Єврокомісії, у "сіру" зону потрапляють, якщо інформації про регіон недостатньо або якщо рівень тестування нижчий за 300 тестів на 100 тисяч.

Також в ЄС ввели "темно-червону" зону, вона стосуватиметься тих регіонів, "де вірус на дуже високому рівні". Регіон опинятиметься в цій зоні, якщо впродовж двох тижнів там повідомлятимуть про понад 500 випадків інфікування на 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, Чернівецька область може потрапити в "червону" зону вже завтра. МОЗ назвав умову.

Зазначимо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив зростання випадків коронавірусу в Україні.

Крім того, в Україні виявили 8 003 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області та в Києві.

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