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Украина присоединится к глобальной сети COVID-сертификатов: что это значит

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Киев, Среда 15 декабря 2021 11:22
Украина присоединится к глобальной сети COVID-сертификатов: что это значит Фото: Украина присоединится к глобальной сети COVID-сертификатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов. Минздрав объяснил, что это значит.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг заместителя министра здравоохранения Мария Карчевич.

Как объяснила она, для вакцинированных украинцев это означает одно - свободные и удобные путешествия в страны мира.

"В скором времени с COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, способной охватить все страны мира", - сообщила она.

Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не будут требовать дополнительных COVID-документов для пересечения границы, отметили в Минздраве.

Это значит, что вакцинированные украинцы могут приехать в другую страну без ПЦР-теста и самоизоляции. На сегодняшний день такой доступ есть в 52 страны мира.

Напомним, ранее сообщалось, что страны-участницы Европейского Союза согласятся сократить действие COVID-сертификатов до 9 месяцев.

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