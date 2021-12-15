Украина присоединится к глобальной сети COVID-сертификатов: что это значит

Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов. Минздрав объяснил, что это значит.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг заместителя министра здравоохранения Мария Карчевич.

Как объяснила она, для вакцинированных украинцев это означает одно - свободные и удобные путешествия в страны мира.

"В скором времени с COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, способной охватить все страны мира", - сообщила она.

Участники сети будут признавать цифровые документы друг друга и не будут требовать дополнительных COVID-документов для пересечения границы, отметили в Минздраве.

Это значит, что вакцинированные украинцы могут приехать в другую страну без ПЦР-теста и самоизоляции. На сегодняшний день такой доступ есть в 52 страны мира.