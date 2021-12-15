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Україна приєднається до глобальної мережі COVID-сертифікатів: що це означає

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Київ, Середа 15 грудня 2021 11:22
Україна приєднається до глобальної мережі COVID-сертифікатів: що це означає Фото: Україна приєднається до глобальної мережі COVID-сертифікатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів. МОЗ пояснив, що це означає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг заступниці міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

Як пояснила вона, для вакцинованих українців це означає одне - вільні та зручні подорожі в більше країн світу.

"Незабаром з COVID-cертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатися до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу", - повідомила вона.

Учасники мережі будуть визнавати цифрові докумети один одного і не вимагатимуть додадкових COVID-документів для перетину кордону, зазначили в МОЗ.

Це означає, що вакциновані українці можуть приїхати в іншу країну без ПЛР-тесту та самоізоляції. На сьогодні такий доступ є у 52 країнах світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни-учасниці Європейського Союзу погодяться скоротити дію COVID-сертифікатів до 9 місяців.

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